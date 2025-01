KaidexKDX چیست

KAIDEX V3 is #1 Automated Market-making (AMM) Decentralized Exchange (DEX) on KardiaChain, a leading blockchain ecosystem in South East Asia. KAIDEX V3 is designed to supercharge Total Value Locked (TVL) on the KardiaChain Network and strives to be community-focused organization. Anyone providing liquidity on KAIDEX is rewarded with $KDX, a brand new governance token that gives holders control over the platform's future growth and development.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Kaidex (KDX) وب سایت رسمی