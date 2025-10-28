KAIKAI چیست

A meme token dedicated to KAI, a Shiba Inu dog. There is no real utility behind it; it's just a community-driven token with no team supply. A picture of this dog was initially posted by Binance's Twitter account and quickly gained popularity among the crypto community. We have no association with Binance. The token was launched on the Pump Fun platform. Our motto is: "Kai - Guardian of the Crypto Universe."

منبع KAI (KAI) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت KAI (USD)

KAI به ارزهای محلی

توکنومیکس KAI (KAI)

درک، توکنومیکس KAI (KAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره KAI (KAI) امروز KAI (KAI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KAI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KAI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KAI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار KAI چقدر است؟ ارزش بازار KAI برابر است با $ 18.10K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KAI چقدر است؟ عرضه در گردش KAI برابر است با 496.73M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KAI چقدر بوده است؟ KAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00105173 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات KAI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KAI برابر است با -- USD . آیا KAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KAI مراجعه کنید.

