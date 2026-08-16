قیمت امروز K9 Finance DAO

قیمت لحظه‌ ای K9 Finance DAO (KNINE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.62% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KNINE به USD برابر با $ 0 برای هر KNINE می‌ باشد.

توکن K9 Finance DAO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 265,654 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 701.99B KNINE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KNINE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KNINE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -4.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار K9 Finance DAO (KNINE)

ارزش بازار $ 265.65K$ 265.65K $ 265.65K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 378.44K$ 378.44K $ 378.44K سرمایه در گردش 701.99B 701.99B 701.99B عرضه کل 999,999,999,999.0 999,999,999,999.0 999,999,999,999.0

ارزش بازار فعلی K9 Finance DAO برابر است با $ 265.65K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KNINE برابر است با 701.99B، و عرضه کل آن 999999999999.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 378.44K است.