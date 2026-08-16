قیمت امروز Justice for Wang Wang

قیمت لحظه‌ ای Justice for Wang Wang (旺旺) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 旺旺 به USD برابر با $ 0 برای هر 旺旺 می‌ باشد.

توکن Justice for Wang Wang در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 359,825 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.83M 旺旺 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 旺旺 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00135092 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 旺旺 طی یک ساعت گذشته به میزان -6.99% و در هفت روز اخیر به میزان -28.79% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 93.80K رسیده است.

اطلاعات بازار Justice for Wang Wang (旺旺)

ارزش بازار $ 359.83K$ 359.83K $ 359.83K حجم (24 ساعته) $ 93.80K$ 93.80K $ 93.80K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 359.83K$ 359.83K $ 359.83K سرمایه در گردش 999.83M 999.83M 999.83M عرضه کل 999,830,393.306906 999,830,393.306906 999,830,393.306906

ارزش بازار فعلی Justice for Wang Wang برابر است با $ 359.83K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 93.80K. عرضه در گردش 旺旺 برابر است با 999.83M، و عرضه کل آن 999830393.306906 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 359.83K است.