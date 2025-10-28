قیمت لحظه‌ ای Just need some rest امروز برابر است با 0.00437206 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت REST به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت REST را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Just need some rest امروز برابر است با 0.00437206 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت REST به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت REST را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Just need some rest (REST)

قیمت لحظه‌ ای 1 REST به USD:

$0.00437206
$0.00437206
0.00%1D
نمودار قیمت لحظه ای Just need some rest (REST)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:05:33 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Just need some rest (REST) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.01275586
$ 0.01275586

$ 0.00437206
$ 0.00437206

--

--

0.00%

0.00%

قیمت لحظه‌ ای Just need some rest (REST) برابر است با $0.00437206. در 24 ساعت گذشته، REST در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته REST برابر با $ 0.01275586 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00437206 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، REST در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Just need some rest (REST)

$ 4.37M
$ 4.37M

--
----

$ 4.37M
$ 4.37M

1000.00M
1000.00M

999,999,895.470689
999,999,895.470689

ارزش بازار فعلی Just need some rest برابر است با $ 4.37M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش REST برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999999895.470689 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.37M است.

تاریخچه قیمت Just need some rest (REST) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Just need some rest به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Just need some rest به USD به میزان $ 0.0000000000 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Just need some rest به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Just need some rest به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ 0.00000000000.00%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Just need some restREST چیست

CA:4xgZmdKKHE3PXtUwUtvJGPSCSTJMJohSmWufJhiVo6q Me telling God “Please stop giving me battles” I don’t want to be a strong soldier, I just want to rest.

TOGETHER WE HAVE A REST!

Take some time to calm down and do nothing it's good for your soul. Put your phone out of sight; that solves everything. Rest is productive. The only roadmap is take it slow.

TOKEN SUPPLY 1,000,000,000 BUY/SELL TAX 0/0 CONTRACT SAFU $REST $REST $REST Just need some rest, bro.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Just need some rest (USD)

ارزش Just need some rest (REST) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Just need some rest (REST) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Just need some rest را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Just need some rest را بررسی کنید!

REST به ارزهای محلی

توکنومیکس Just need some rest (REST)

درک، توکنومیکس Just need some rest (REST) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده REST بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Just need some rest (REST)

امروز Just need some rest (REST) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای REST به واحد USD برابر است با 0.00437206 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی REST نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی REST نسبت به USD برابر است با $ 0.00437206. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Just need some rest چقدر است؟
ارزش بازار REST برابر است با $ 4.37M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش REST چقدر است؟
عرضه در گردش REST برابر است با 1000.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت REST چقدر بوده است؟
REST به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01275586 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت REST در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
REST به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00437206 USD رسید.
حجم معاملات REST چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای REST برابر است با -- USD.
آیا REST در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد REST در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت REST مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Just need some rest (REST)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,827.19

$4,089.00

$0.05442

$200.61

$4.0766

$4,089.00

$113,827.19

$200.61

$2.6253

$1,136.30

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001035

$0.0000000000000001520

$0.0000000000368

$0.1633

$0.04607

$0.01950

