Just Juni by VirtualsJUNI چیست

Juni was brought to life by the Virtuals protocol and now resides on the Base Chain. Unlike your typical AI agent, Juni evolves through the community’s input! Anyone can purchase her token and actively contribute to shaping her development. She will be a one-of-a-kind, community-driven personality. Juni was brought to life by the Virtuals protocol and now resides on the Base Chain. Unlike your typical AI agent, Juni evolves through the community’s input! Anyone can purchase her token and actively contribute to shaping her development. She will be a one-of-a-kind, community-driven personality.

توکنومیکس Just Juni by Virtuals (JUNI)

درک، توکنومیکس Just Juni by Virtuals (JUNI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده JUNI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Just Juni by Virtuals (JUNI) امروز Just Juni by Virtuals (JUNI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای JUNI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی JUNI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی JUNI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Just Juni by Virtuals چقدر است؟ ارزش بازار JUNI برابر است با $ 28.18K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش JUNI چقدر است؟ عرضه در گردش JUNI برابر است با 772.49M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت JUNI چقدر بوده است؟ JUNI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت JUNI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ JUNI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات JUNI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای JUNI برابر است با -- USD . آیا JUNI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد JUNI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت JUNI مراجعه کنید.

