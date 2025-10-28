Just Elizabeth CatELIZABETH چیست

Elizabeth is Solana's meme cat, gentle, sweet, and a little chubby, loved by the community as the official mascot of Solana. She represents the fun side of crypto culture, bringing people together with her charm and personality, while showing that Solana is not only about technology but also about creativity, community, and joy. Elizabeth is also a charity token, with part of the revenue used to support shelters.🐈‍⬛

منبع Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) وب سایت رسمی

ELIZABETH به ارزهای محلی

توکنومیکس Just Elizabeth Cat (ELIZABETH)

درک، توکنومیکس Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ELIZABETH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) امروز Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ELIZABETH به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ELIZABETH نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ELIZABETH نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Just Elizabeth Cat چقدر است؟ ارزش بازار ELIZABETH برابر است با $ 501.04K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ELIZABETH چقدر است؟ عرضه در گردش ELIZABETH برابر است با 748.32M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ELIZABETH چقدر بوده است؟ ELIZABETH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00405452 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ELIZABETH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ELIZABETH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ELIZABETH چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ELIZABETH برابر است با -- USD . آیا ELIZABETH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ELIZABETH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ELIZABETH مراجعه کنید.

