قیمت امروز just buy 1bnb

قیمت لحظه‌ ای just buy 1bnb (1BNB) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.70% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 1BNB به USD برابر با $ 0 برای هر 1BNB می‌ باشد.

توکن just buy 1bnb در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 20,721 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B 1BNB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 1BNB در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00437486 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 1BNB طی یک ساعت گذشته به میزان -0.46% و در هفت روز اخیر به میزان +3.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار just buy 1bnb (1BNB)

ارزش بازار $ 20.72K$ 20.72K $ 20.72K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.72K$ 20.72K $ 20.72K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی just buy 1bnb برابر است با $ 20.72K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 1BNB برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.72K است.