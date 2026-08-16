قیمت امروز Just a Black Rock on Base

قیمت لحظه‌ ای Just a Black Rock on Base (ROCK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ROCK به USD برابر با $ 0 برای هر ROCK می‌ باشد.

توکن Just a Black Rock on Base در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 64,223 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00B ROCK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ROCK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0058743 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ROCK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -5.51% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Just a Black Rock on Base (ROCK)

ارزش بازار $ 64.22K$ 64.22K $ 64.22K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 64.22K$ 64.22K $ 64.22K سرمایه در گردش 10.00B 10.00B 10.00B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Just a Black Rock on Base برابر است با $ 64.22K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ROCK برابر است با 10.00B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 64.22K است.