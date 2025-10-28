قیمت JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)
قیمت لحظه ای JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، JUNKCOIN در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته JUNKCOIN برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، JUNKCOIN در یک ساعت گذشته -1.68%، در 24 ساعت گذشته -10.30% و در 7 روز گذشته +19.08% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی JunkCoin Doge Real Name برابر است با $ 112.88K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش JUNKCOIN برابر است با 947.93M، و عرضه کل آن 947933807.395876 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 112.88K است.
امروز، تغییر قیمت JunkCoin Doge Real Name به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت JunkCoin Doge Real Name به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت JunkCoin Doge Real Name به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت JunkCoin Doge Real Name به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|-10.30%
|30 روز
|$ 0
|--
|60 روز
|$ 0
|--
|90 روز
|$ 0
|--
JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins’ JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"
