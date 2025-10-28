قیمت لحظه‌ ای JunkCoin Doge Real Name امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت JUNKCOIN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت JUNKCOIN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای JunkCoin Doge Real Name امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت JUNKCOIN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت JUNKCOIN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره JUNKCOIN

اطلاعات قیمت JUNKCOIN

وب‌سایت رسمی JUNKCOIN

توکنومیکس JUNKCOIN

پیش‌بینی قیمت JUNKCOIN

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو JunkCoin Doge Real Name

قیمت JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 JUNKCOIN به USD:

$0.00011908
$0.00011908$0.00011908
-10.30%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:54:59 (UTC+8)

اطلاعات قیمت JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.68%

-10.30%

+19.08%

+19.08%

قیمت لحظه‌ ای JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، JUNKCOIN در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته JUNKCOIN برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، JUNKCOIN در یک ساعت گذشته -1.68%، در 24 ساعت گذشته -10.30% و در 7 روز گذشته +19.08% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

$ 112.88K
$ 112.88K$ 112.88K

--
----

$ 112.88K
$ 112.88K$ 112.88K

947.93M
947.93M 947.93M

947,933,807.395876
947,933,807.395876 947,933,807.395876

ارزش بازار فعلی JunkCoin Doge Real Name برابر است با $ 112.88K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش JUNKCOIN برابر است با 947.93M، و عرضه کل آن 947933807.395876 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 112.88K است.

تاریخچه قیمت JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت JunkCoin Doge Real Name به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت JunkCoin Doge Real Name به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت JunkCoin Doge Real Name به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت JunkCoin Doge Real Name به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-10.30%
30 روز$ 0--
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

JunkCoin Doge Real NameJUNKCOIN چیست

JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins’ JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت JunkCoin Doge Real Name (USD)

ارزش JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت JunkCoin Doge Real Name را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت JunkCoin Doge Real Name را بررسی کنید!

JUNKCOIN به ارزهای محلی

توکنومیکس JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

درک، توکنومیکس JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده JUNKCOIN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

امروز JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای JUNKCOIN به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی JUNKCOIN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی JUNKCOIN نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار JunkCoin Doge Real Name چقدر است؟
ارزش بازار JUNKCOIN برابر است با $ 112.88K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش JUNKCOIN چقدر است؟
عرضه در گردش JUNKCOIN برابر است با 947.93M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت JUNKCOIN چقدر بوده است؟
JUNKCOIN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت JUNKCOIN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
JUNKCOIN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات JUNKCOIN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای JUNKCOIN برابر است با -- USD.
آیا JUNKCOIN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد JUNKCOIN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت JUNKCOIN مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:54:59 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,592.78
$113,592.78$113,592.78

-1.19%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,071.15
$4,071.15$4,071.15

-2.43%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05359
$0.05359$0.05359

-3.80%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.03
$199.03$199.03

-0.53%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2906
$4.2906$4.2906

-17.26%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,071.15
$4,071.15$4,071.15

-2.43%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,592.78
$113,592.78$113,592.78

-1.19%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.03
$199.03$199.03

-0.53%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6206
$2.6206$2.6206

-1.52%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,125.95
$1,125.95$1,125.95

-1.54%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001104
$0.001104$0.001104

+84.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001416
$0.0000000000000001416$0.0000000000000001416

+1,199.08%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1673
$0.1673$0.1673

+234.60%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04469
$0.04469$0.04469

+123.45%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000194
$0.0000000000194$0.0000000000194

+90.19%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01803
$0.01803$0.01803

+80.30%