قیمت Judge MENTAL (MENTAL)
-1.16%
+8.41%
-8.17%
-8.17%
قیمت لحظه ای Judge MENTAL (MENTAL) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، MENTAL در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MENTAL برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، MENTAL در یک ساعت گذشته -1.16%، در 24 ساعت گذشته +8.41% و در 7 روز گذشته -8.17% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Judge MENTAL برابر است با $ 19.42K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MENTAL برابر است با 999.99M، و عرضه کل آن 999985151.5461148 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 19.42K است.
امروز، تغییر قیمت Judge MENTAL به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Judge MENTAL به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Judge MENTAL به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Judge MENTAL به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|+8.41%
|30 روز
|$ 0
|-83.00%
|60 روز
|$ 0
|--
|90 روز
|$ 0
|--
A true CLM (Community Led Meme).
The idea for Judge $MENTAL came from "Mike Gee". It was his concept and his visuals that gave us the idea to push this to market. A true community members idea that we brought to market, showing that $MLMX and its whole ecosystem is driven in part by its community members ideas.
30% of $MENTAL supply is staked on the MLMX Centralized Exchange for 1 year staking periods. This keeps the floor protected at all times and helps build value over time for future value reporting for Legal X Global LLC.
In the volatile underbelly of the crypto universe, where moonshots collide with rug pulls and diamond hands tremble under the weight of red candles, there reigns a fearsome arbiter of sanity: Judge $MENTAL.
This wild-haired, bug-eyed jurist, with his robe billowing like a bear market cape and his gavel poised to smash delusions, presides over the Court of Crypto Derangement. Legend has it that Judge $MENTAL was once a mild-mannered trader named Judd Mental, who snapped after one too many 100x pumps followed by soul-crushing dumps.
His hair fried from staring at charts 24/7, he ascended to the bench, vowing to judge the mental fortitude of all who dare enter the arena. "Order in the court!" he bellows, pointing an accusatory finger at FOMO-stricken noobs and overleveraged degens alike.
Cases flood his docket daily:
The FOMO Felon: A trader who YOLO'd their life savings into a cat-themed meme coin at ATH. Verdict: Guilty! Sentence: 10 years of paper-handing therapy, paid in $MENTAL tokens.
The Rug Pull Victim: A hopeful investor scammed by a shady dev team. Verdict: Innocent by insanity! Reward: Airdropped $MENTAL to rebuild their shattered psyche.
The HODL Heretic: One who sells too early, missing the lambo. Verdict: Contempt of gains! Penalty: Forced to watch green candles from the sidelines.
But Judge $MENTAL isn't all hammer and no heart. His $MENTAL token isn't just currency—it's a measure of mental resilience. Stack enough through wise (or wildly lucky) trades, and you unlock "Enlightened Insanity," where losses feel like wins and dips are just setups for epic comebacks. In a world gone mad with greed and memes, Judge $MENTAL reminds us: Before you ape in, ask yourself—are you mentally prepared? Or will the gavel fall on you next?
|زمان (UTC+8)
|نوع
|اطلاعات
|10-27 16:29:31
|به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک میشود، به اوج قیمت جدید میرسد
|10-26 23:17:37
|به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر میرود، اتریوم از 4,000 دلار عبور میکند
|10-26 19:10:22
|به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنشها و آدرسهای معاملاتی x402 دهها برابر افزایش یافت
|10-25 15:47:08
|به روز رسانی های صنعت
دادهها: آدرسهایی که بین 100 و 10,000 ETH نگهداری میکنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمعآوری کردهاند
|10-25 13:34:16
|به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
|10-25 06:10:28
|به روز رسانی های صنعت
دادهها: تعداد بیتکوینهایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شدهاند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است
