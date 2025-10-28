قیمت لحظه‌ ای Judge MENTAL امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MENTAL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MENTAL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Judge MENTAL امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MENTAL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MENTAL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Judge MENTAL

قیمت Judge MENTAL (MENTAL)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 MENTAL به USD:

--
----
+8.40%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Judge MENTAL (MENTAL)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:54:45 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Judge MENTAL (MENTAL) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.16%

+8.41%

-8.17%

-8.17%

قیمت لحظه‌ ای Judge MENTAL (MENTAL) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، MENTAL در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MENTAL برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MENTAL در یک ساعت گذشته -1.16%، در 24 ساعت گذشته +8.41% و در 7 روز گذشته -8.17% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Judge MENTAL (MENTAL)

$ 19.42K
$ 19.42K$ 19.42K

--
----

$ 19.42K
$ 19.42K$ 19.42K

999.99M
999.99M 999.99M

999,985,151.5461148
999,985,151.5461148 999,985,151.5461148

ارزش بازار فعلی Judge MENTAL برابر است با $ 19.42K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MENTAL برابر است با 999.99M، و عرضه کل آن 999985151.5461148 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.42K است.

تاریخچه قیمت Judge MENTAL (MENTAL) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Judge MENTAL به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Judge MENTAL به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Judge MENTAL به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Judge MENTAL به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+8.41%
30 روز$ 0-83.00%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Judge MENTALMENTAL چیست

A true CLM (Community Led Meme).
The idea for Judge $MENTAL came from "Mike Gee". It was his concept and his visuals that gave us the idea to push this to market. A true community members idea that we brought to market, showing that $MLMX and its whole ecosystem is driven in part by its community members ideas.

30% of $MENTAL supply is staked on the MLMX Centralized Exchange for 1 year staking periods. This keeps the floor protected at all times and helps build value over time for future value reporting for Legal X Global LLC.

In the volatile underbelly of the crypto universe, where moonshots collide with rug pulls and diamond hands tremble under the weight of red candles, there reigns a fearsome arbiter of sanity: Judge $MENTAL.

This wild-haired, bug-eyed jurist, with his robe billowing like a bear market cape and his gavel poised to smash delusions, presides over the Court of Crypto Derangement. Legend has it that Judge $MENTAL was once a mild-mannered trader named Judd Mental, who snapped after one too many 100x pumps followed by soul-crushing dumps.

His hair fried from staring at charts 24/7, he ascended to the bench, vowing to judge the mental fortitude of all who dare enter the arena. "Order in the court!" he bellows, pointing an accusatory finger at FOMO-stricken noobs and overleveraged degens alike.

Cases flood his docket daily:

The FOMO Felon: A trader who YOLO'd their life savings into a cat-themed meme coin at ATH. Verdict: Guilty! Sentence: 10 years of paper-handing therapy, paid in $MENTAL tokens.

The Rug Pull Victim: A hopeful investor scammed by a shady dev team. Verdict: Innocent by insanity! Reward: Airdropped $MENTAL to rebuild their shattered psyche.

The HODL Heretic: One who sells too early, missing the lambo. Verdict: Contempt of gains! Penalty: Forced to watch green candles from the sidelines.

But Judge $MENTAL isn't all hammer and no heart. His $MENTAL token isn't just currency—it's a measure of mental resilience. Stack enough through wise (or wildly lucky) trades, and you unlock "Enlightened Insanity," where losses feel like wins and dips are just setups for epic comebacks. In a world gone mad with greed and memes, Judge $MENTAL reminds us: Before you ape in, ask yourself—are you mentally prepared? Or will the gavel fall on you next?

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Judge MENTAL (USD)

ارزش Judge MENTAL (MENTAL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Judge MENTAL (MENTAL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Judge MENTAL را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Judge MENTAL را بررسی کنید!

MENTAL به ارزهای محلی

توکنومیکس Judge MENTAL (MENTAL)

درک، توکنومیکس Judge MENTAL (MENTAL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MENTAL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Judge MENTAL (MENTAL)

امروز Judge MENTAL (MENTAL) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MENTAL به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MENTAL نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MENTAL نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Judge MENTAL چقدر است؟
ارزش بازار MENTAL برابر است با $ 19.42K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MENTAL چقدر است؟
عرضه در گردش MENTAL برابر است با 999.99M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MENTAL چقدر بوده است؟
MENTAL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MENTAL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MENTAL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات MENTAL چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MENTAL برابر است با -- USD.
آیا MENTAL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MENTAL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MENTAL مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:54:45 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

