قیمت امروز JPMorgan Chase xStock

قیمت لحظه‌ ای JPMorgan Chase xStock (JPMX) در حال حاضر برابر با $ 365.19 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.51% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JPMX به USD برابر با $ 365.19 برای هر JPMX می‌ باشد.

توکن JPMorgan Chase xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 383,325 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.05K JPMX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JPMX در بازه‌ ای بین $ 363.32 (حداقل) و $ 365.21 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 366.76 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 263.62 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JPMX طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +2.27% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 10.83 رسیده است.

اطلاعات بازار JPMorgan Chase xStock (JPMX)

ارزش بازار $ 383.33K$ 383.33K $ 383.33K حجم (24 ساعته) $ 10.83$ 10.83 $ 10.83 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 101.60M$ 101.60M $ 101.60M سرمایه در گردش 1.05K 1.05K 1.05K عرضه کل 278,196.2170272167 278,196.2170272167 278,196.2170272167

ارزش بازار فعلی JPMorgan Chase xStock برابر است با $ 383.33K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 10.83. عرضه در گردش JPMX برابر است با 1.05K، و عرضه کل آن 278196.2170272167 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 101.60M است.