Joyless BoyJOBOY چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Joyless Boy (JOBOY) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Joyless Boy (USD)

ارزش Joyless Boy (JOBOY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Joyless Boy (JOBOY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Joyless Boy را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Joyless Boy را بررسی کنید!

JOBOY به ارزهای محلی

توکنومیکس Joyless Boy (JOBOY)

درک، توکنومیکس Joyless Boy (JOBOY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده JOBOY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Joyless Boy (JOBOY) امروز Joyless Boy (JOBOY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای JOBOY به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی JOBOY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی JOBOY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Joyless Boy چقدر است؟ ارزش بازار JOBOY برابر است با $ 5.13K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش JOBOY چقدر است؟ عرضه در گردش JOBOY برابر است با 999.07M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت JOBOY چقدر بوده است؟ JOBOY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00306979 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت JOBOY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ JOBOY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات JOBOY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای JOBOY برابر است با -- USD . آیا JOBOY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد JOBOY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت JOBOY مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Joyless Boy (JOBOY)