قیمت امروز JESUS LOVES YOU

قیمت لحظه‌ ای JESUS LOVES YOU (JLY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JLY به USD برابر با $ 0 برای هر JLY می‌ باشد.

توکن JESUS LOVES YOU در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 34,897 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 969.93M JLY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JLY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00169233 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JLY طی یک ساعت گذشته به میزان +1.82% و در هفت روز اخیر به میزان -92.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار JESUS LOVES YOU (JLY)

ارزش بازار $ 34.90K$ 34.90K $ 34.90K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 34.90K$ 34.90K $ 34.90K سرمایه در گردش 969.93M 969.93M 969.93M عرضه کل 969,928,342.859344 969,928,342.859344 969,928,342.859344

ارزش بازار فعلی JESUS LOVES YOU برابر است با $ 34.90K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش JLY برابر است با 969.93M، و عرضه کل آن 969928342.859344 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 34.90K است.