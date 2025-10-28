قیمت لحظه‌ ای jAsset jUSD امروز برابر است با 0.973215 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت JUSD به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت JUSD را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای jAsset jUSD امروز برابر است با 0.973215 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت JUSD به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت JUSD را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت لحظه‌ ای 1 JUSD به USD:

$0.973215
$0.973215
-0.10%1D
نمودار قیمت لحظه ای jAsset jUSD (JUSD)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:50:42 (UTC+8)

اطلاعات قیمت jAsset jUSD (JUSD) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.966471
$ 0.966471
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.98423
$ 0.98423
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.966471
$ 0.966471

$ 0.98423
$ 0.98423

$ 1.062
$ 1.062

$ 0.35345
$ 0.35345

+0.21%

-0.17%

+0.30%

+0.30%

قیمت لحظه‌ ای jAsset jUSD (JUSD) برابر است با $0.973215. در 24 ساعت گذشته، JUSD در بازه قیمتی حداقل $ 0.966471 تا حداکثر $ 0.98423 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته JUSD برابر با $ 1.062 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.35345 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، JUSD در یک ساعت گذشته +0.21%، در 24 ساعت گذشته -0.17% و در 7 روز گذشته +0.30% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار jAsset jUSD (JUSD)

$ 665.75K
$ 665.75K

--
--

$ 665.75K
$ 665.75K

683.39K
683.39K

683,386.5354251682
683,386.5354251682

ارزش بازار فعلی jAsset jUSD برابر است با $ 665.75K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش JUSD برابر است با 683.39K، و عرضه کل آن 683386.5354251682 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 665.75K است.

تاریخچه قیمت jAsset jUSD (JUSD) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت jAsset jUSD به USD به میزان $ -0.0016869994807661 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت jAsset jUSD به USD به میزان $ -0.0116043236 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت jAsset jUSD به USD به میزان $ -0.0239547140 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت jAsset jUSD به USD به میزان $ -0.013162882814287 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0016869994807661-0.17%
30 روز$ -0.0116043236-1.19%
60 روز$ -0.0239547140-2.46%
90 روز$ -0.013162882814287-1.33%

jAsset jUSDJUSD چیست

jAssets is a decentralized collateralized debt platform created by BLKSWN within the Jellyverse ecosystem. It enables users to lock ERC20 tokens as collateral to mint various synthetic assets, known as jAssets, such as jUSD, jAAPL, and jTSLA. Users manage their positions via Vaults, ensuring that each issued synthetic asset is fully backed by over-collateralized positions. jAssets leverage price data from decentralized oracle provider pyth.network, maintaining stability through constant collateralization checks. The protocol enforces a minimum collateral ratio of at least 110%, ensuring resilience and reducing systemic risk through liquidations of under-collateralized Vaults.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع jAsset jUSD (JUSD)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت jAsset jUSD (USD)

ارزش jAsset jUSD (JUSD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از jAsset jUSD (JUSD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت jAsset jUSD را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت jAsset jUSD را بررسی کنید!

JUSD به ارزهای محلی

توکنومیکس jAsset jUSD (JUSD)

درک، توکنومیکس jAsset jUSD (JUSD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده JUSD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره jAsset jUSD (JUSD)

امروز jAsset jUSD (JUSD) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای JUSD به واحد USD برابر است با 0.973215 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی JUSD نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی JUSD نسبت به USD برابر است با $ 0.973215. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار jAsset jUSD چقدر است؟
ارزش بازار JUSD برابر است با $ 665.75K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش JUSD چقدر است؟
عرضه در گردش JUSD برابر است با 683.39K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت JUSD چقدر بوده است؟
JUSD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.062 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت JUSD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
JUSD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.35345 USD رسید.
حجم معاملات JUSD چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای JUSD برابر است با -- USD.
آیا JUSD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد JUSD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت JUSD مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:50:42 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به jAsset jUSD (JUSD)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$114,026.75

$4,104.33

$0.05450

$201.88

$4.1377

$4,104.33

$114,026.75

$201.88

$2.6343

$1,142.98

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001089

$0.0000000000000001383

$0.1622

$0.0000000000238

$0.04478

$0.00002731

