jAsset jUSDJUSD چیست

jAssets is a decentralized collateralized debt platform created by BLKSWN within the Jellyverse ecosystem. It enables users to lock ERC20 tokens as collateral to mint various synthetic assets, known as jAssets, such as jUSD, jAAPL, and jTSLA. Users manage their positions via Vaults, ensuring that each issued synthetic asset is fully backed by over-collateralized positions. jAssets leverage price data from decentralized oracle provider pyth.network, maintaining stability through constant collateralization checks. The protocol enforces a minimum collateral ratio of at least 110%, ensuring resilience and reducing systemic risk through liquidations of under-collateralized Vaults. jAssets is a decentralized collateralized debt platform created by BLKSWN within the Jellyverse ecosystem. It enables users to lock ERC20 tokens as collateral to mint various synthetic assets, known as jAssets, such as jUSD, jAAPL, and jTSLA. Users manage their positions via Vaults, ensuring that each issued synthetic asset is fully backed by over-collateralized positions. jAssets leverage price data from decentralized oracle provider pyth.network, maintaining stability through constant collateralization checks. The protocol enforces a minimum collateral ratio of at least 110%, ensuring resilience and reducing systemic risk through liquidations of under-collateralized Vaults.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع jAsset jUSD (JUSD) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت jAsset jUSD (USD)

ارزش jAsset jUSD (JUSD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از jAsset jUSD (JUSD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت jAsset jUSD را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت jAsset jUSD را بررسی کنید!

JUSD به ارزهای محلی

توکنومیکس jAsset jUSD (JUSD)

درک، توکنومیکس jAsset jUSD (JUSD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده JUSD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره jAsset jUSD (JUSD) امروز jAsset jUSD (JUSD) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای JUSD به واحد USD برابر است با 0.973215 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی JUSD نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.973215 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی JUSD نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار jAsset jUSD چقدر است؟ ارزش بازار JUSD برابر است با $ 665.75K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش JUSD چقدر است؟ عرضه در گردش JUSD برابر است با 683.39K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت JUSD چقدر بوده است؟ JUSD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.062 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت JUSD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ JUSD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.35345 USD رسید. حجم معاملات JUSD چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای JUSD برابر است با -- USD . آیا JUSD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد JUSD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت JUSD مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به jAsset jUSD (JUSD)