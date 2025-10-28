Japanese Pygmy HippoUTA چیست

This project introduces a meme fan token inspired by "UTA," the beloved baby pygmy hippo born in a Japanese zoo. Built on the Ethereum blockchain, the token aims to unite a global community of fans through a fun and decentralized digital asset. It has 0/0 tax, renounced ownership, and burned liquidity. The token embodies both entertainment and community value, serving as a unique way for supporters to engage, trade, and share in the cultural moment surrounding UUTA. It is a community-driven asset within the Ethereum ecosystem.

پیش‌ بینی قیمت Japanese Pygmy Hippo (USD)

ارزش Japanese Pygmy Hippo (UTA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Japanese Pygmy Hippo (UTA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Japanese Pygmy Hippo را بررسی کنید.

درک، توکنومیکس Japanese Pygmy Hippo (UTA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده UTA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Japanese Pygmy Hippo (UTA) امروز Japanese Pygmy Hippo (UTA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای UTA به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی UTA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی UTA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Japanese Pygmy Hippo چقدر است؟ ارزش بازار UTA برابر است با $ 7.95K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش UTA چقدر است؟ عرضه در گردش UTA برابر است با 420.69B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت UTA چقدر بوده است؟ UTA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت UTA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ UTA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات UTA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای UTA برابر است با -- USD . آیا UTA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد UTA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت UTA مراجعه کنید.

