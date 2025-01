JANIJANI چیست

$JANI is a community-driven memecoin project built on the Solana blockchain. It aims to combine the playful nature of memes with innovative features and strong community engagement. The project focuses on creating a fun and engaging environment for crypto enthusiasts while offering potential high returns and unique experiences, such as interactive challenges and community events. Utility: $JANI Trading Bot, Enjoy the fastest trades on Solana with the lowest fee compared to other bots, just 0.5% (Cheaper than bonkbot, sol trading bot, phantom wallet). with a twist of the most rewarding referral program, where people can earn 40% of the transaction fees from the people that they refer.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع JANI (JANI) وب سایت رسمی