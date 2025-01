iZUMi Bond USDIUSD چیست

iUSD, in its full name, iZUMi Bond USD, is 100% backed by iZUMi’s collaterals and future revenues. iUSD is 1:1 pegged to USD, issued by iZUMi Finance and sold to private investors as a bond to raise funds for future development of iZUMi’s ecosystem.

منبع iZUMi Bond USD (IUSD) وب سایت رسمی