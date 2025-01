Ivy LiveIVY چیست

What is the project about? Web3 focused social networking platform. What makes your project unique? no fake accounts on the social network (thanks to KYC) and no sponsored content. (app revenue depends on paid subscriptions) The history of your project. The promotional website and social media of the project were created. Added liquidity to dex What's next for your project? create a list of beta testers for the project (on ivy live.io) What can your token be used for? subscription payment for the application and other payments for the application

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!