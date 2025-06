IP ExchangeIPX چیست

The IPX is a decentralized intellectual property trading infrastructure built on Story Protocol, enabling the on-chain creation, tokenization, licensing, and global transfer of IP assets. Through programmable licensing frameworks, smart contract-based royalty distribution, and composable IP modules, the platform facilitates efficient, transparent, and permissionless IP transactions. By leveraging Story Protocol’s native IP graph and modular architecture, the IPX bridges fragmented IP markets and establishes a unified, scalable foundation for the Web3-native IP economy

منبع IP Exchange (IPX) وب سایت رسمی

