اقتصاد توکنی iOQ Wallet (IOQ WALLET)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت iOQ Wallet (IOQ WALLET)
داده های کلیدی توکنومیکس و قیمت iOQ Wallet (IOQ WALLET)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.
اطلاعات iOQ Wallet (IOQ WALLET).
iOQ is a secure, intelligent, non-custodial web wallet built for the next era of decentralized finance and digital identity. Powered by advanced AI, it delivers seamless multi-chain compatibility, enabling users to manage assets, NFTs, and DeFi activities with ease. With future-ready cryptography, it ensures top-tier security, privacy, and resilience. Designed for both beginners and experts, iOQ combines cutting-edge technology with an intuitive interface, offering features like AI-driven insights, cross-chain transactions, and integrated DeFi tools, empowering users to stay ahead in the fast-evolving Web3 landscape. Many more innovative features are on the way.
توکنومیکس iOQ Wallet (IOQ WALLET): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی iOQ Wallet (IOQ WALLET) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای IOQ WALLET که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های IOQ WALLET که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی IOQ WALLET را درک کردید، قیمت زنده توکن IOQ WALLET را بررسی کنید!
پیش بینی قیمت IOQ WALLET
میخواهید بدانید که IOQ WALLET به کجا می رود؟ صفحه پیش بینی قیمت IOQ WALLET ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص های فنی را ترکیب می کند تا یک چشم انداز آینده نگر ارائه دهد.
سلب مسئولیت
دادههای توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی کند. لطفاً قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.
لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.
