قیمت لحظه‌ ای iOQ Wallet امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت IOQ WALLET به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت IOQ WALLET را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره IOQ WALLET

اطلاعات قیمت IOQ WALLET

وب‌سایت رسمی IOQ WALLET

توکنومیکس IOQ WALLET

پیش‌بینی قیمت IOQ WALLET

لوگو iOQ Wallet

قیمت iOQ Wallet (IOQ WALLET)

قیمت لحظه‌ ای 1 IOQ WALLET به USD:

$0.00098667
-3.10%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای iOQ Wallet (IOQ WALLET)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:50:00 (UTC+8)

اطلاعات قیمت iOQ Wallet (IOQ WALLET) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00102893
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0.00102893
$ 0.00239233
$ 0
+0.29%

-3.69%

+1.89%

+1.89%

قیمت لحظه‌ ای iOQ Wallet (IOQ WALLET) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، IOQ WALLET در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0.00102893 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته IOQ WALLET برابر با $ 0.00239233 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، IOQ WALLET در یک ساعت گذشته +0.29%، در 24 ساعت گذشته -3.69% و در 7 روز گذشته +1.89% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار iOQ Wallet (IOQ WALLET)

$ 976.62K
--
$ 976.62K
989.82M
989,816,393.1250675
ارزش بازار فعلی iOQ Wallet برابر است با $ 976.62K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش IOQ WALLET برابر است با 989.82M، و عرضه کل آن 989816393.1250675 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 976.62K است.

تاریخچه قیمت iOQ Wallet (IOQ WALLET) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت iOQ Wallet به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت iOQ Wallet به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت iOQ Wallet به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت iOQ Wallet به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-3.69%
30 روز$ 0-12.44%
60 روز$ 0-43.91%
90 روز$ 0--

iOQ WalletIOQ WALLET چیست

iOQ is a secure, intelligent, non-custodial web wallet built for the next era of decentralized finance and digital identity. Powered by advanced AI, it delivers seamless multi-chain compatibility, enabling users to manage assets, NFTs, and DeFi activities with ease. With future-ready cryptography, it ensures top-tier security, privacy, and resilience. Designed for both beginners and experts, iOQ combines cutting-edge technology with an intuitive interface, offering features like AI-driven insights, cross-chain transactions, and integrated DeFi tools, empowering users to stay ahead in the fast-evolving Web3 landscape. Many more innovative features are on the way.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع iOQ Wallet (IOQ WALLET)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت iOQ Wallet (USD)

ارزش iOQ Wallet (IOQ WALLET) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از iOQ Wallet (IOQ WALLET) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت iOQ Wallet را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت iOQ Wallet را بررسی کنید!

IOQ WALLET به ارزهای محلی

توکنومیکس iOQ Wallet (IOQ WALLET)

درک، توکنومیکس iOQ Wallet (IOQ WALLET) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده IOQ WALLET بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره iOQ Wallet (IOQ WALLET)

امروز iOQ Wallet (IOQ WALLET) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای IOQ WALLET به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی IOQ WALLET نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی IOQ WALLET نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار iOQ Wallet چقدر است؟
ارزش بازار IOQ WALLET برابر است با $ 976.62K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش IOQ WALLET چقدر است؟
عرضه در گردش IOQ WALLET برابر است با 989.82M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت IOQ WALLET چقدر بوده است؟
IOQ WALLET به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00239233 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت IOQ WALLET در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
IOQ WALLET به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات IOQ WALLET چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای IOQ WALLET برابر است با -- USD.
آیا IOQ WALLET در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد IOQ WALLET در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت IOQ WALLET مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:50:00 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به iOQ Wallet (IOQ WALLET)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$114,041.24

$4,106.15

$0.05384

$202.01

$4.1471

$4,106.15

$114,041.24

$202.01

$2.6353

$1,143.22

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001090

$0.0000000000000001383

$0.1631

$0.0000000000238

$0.04492

$0.00002731

