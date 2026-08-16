قیمت امروز Investor Brand Network Ai

قیمت لحظه‌ ای Investor Brand Network Ai (IBNAI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IBNAI به USD برابر با $ 0 برای هر IBNAI می‌ باشد.

توکن Investor Brand Network Ai در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 597,112 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B IBNAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IBNAI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IBNAI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.14% و در هفت روز اخیر به میزان +6.33% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.31K رسیده است.

اطلاعات بازار Investor Brand Network Ai (IBNAI)

ارزش بازار $ 597.11K$ 597.11K $ 597.11K حجم (24 ساعته) $ 1.31K$ 1.31K $ 1.31K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 597.11K$ 597.11K $ 597.11K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Investor Brand Network Ai برابر است با $ 597.11K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.31K. عرضه در گردش IBNAI برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 597.11K است.