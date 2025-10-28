InukiINUKI چیست

The Lucky Shiba from East China is a meme token born with serenity and style deployed with love on @BONKDOTFUN. This small-eyed, big-bagged Shiba doesn’t chase charts it meditates before mooning. Fusing Eastern meme aesthetics with Solana degen culture, it’s calm, chaotic, and full of charm. With community-driven energy, unique branding, and playful minimalism, Lucky Shiba stands out as a symbol of silent strength and surprising fortune. The moon is inevitable but only after meditation. The Lucky Shiba from East China is a meme token born with serenity and style deployed with love on @BONKDOTFUN. This small-eyed, big-bagged Shiba doesn’t chase charts it meditates before mooning. Fusing Eastern meme aesthetics with Solana degen culture, it’s calm, chaotic, and full of charm. With community-driven energy, unique branding, and playful minimalism, Lucky Shiba stands out as a symbol of silent strength and surprising fortune. The moon is inevitable but only after meditation.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Inuki (INUKI) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Inuki (USD)

ارزش Inuki (INUKI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Inuki (INUKI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Inuki را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Inuki را بررسی کنید!

INUKI به ارزهای محلی

توکنومیکس Inuki (INUKI)

درک، توکنومیکس Inuki (INUKI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده INUKI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Inuki (INUKI) امروز Inuki (INUKI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای INUKI به واحد USD برابر است با 0.00000915 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی INUKI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00000915 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی INUKI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Inuki چقدر است؟ ارزش بازار INUKI برابر است با $ 9.15K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش INUKI چقدر است؟ عرضه در گردش INUKI برابر است با 999.78M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت INUKI چقدر بوده است؟ INUKI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00054752 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت INUKI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ INUKI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000794 USD رسید. حجم معاملات INUKI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای INUKI برابر است با -- USD . آیا INUKI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد INUKI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت INUKI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Inuki (INUKI)