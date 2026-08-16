قیمت امروز Internet Capital Memes

قیمت لحظه‌ ای Internet Capital Memes (ICM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.74% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ICM به USD برابر با $ 0 برای هر ICM می‌ باشد.

توکن Internet Capital Memes در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,006.2 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 990.47M ICM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ICM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00210979 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ICM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.20% و در هفت روز اخیر به میزان -9.88% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Internet Capital Memes (ICM)

ارزش بازار $ 11.01K$ 11.01K $ 11.01K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.01K$ 11.01K $ 11.01K سرمایه در گردش 990.47M 990.47M 990.47M عرضه کل 990,469,383.862771 990,469,383.862771 990,469,383.862771

ارزش بازار فعلی Internet Capital Memes برابر است با $ 11.01K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ICM برابر است با 990.47M، و عرضه کل آن 990469383.862771 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.01K است.