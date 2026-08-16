قیمت امروز International Rebuilding Trust

قیمت لحظه‌ ای International Rebuilding Trust (IRT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IRT به USD برابر با $ 0 برای هر IRT می‌ باشد.

توکن International Rebuilding Trust در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,834.52 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.98M IRT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IRT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00707436 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IRT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.99% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار International Rebuilding Trust (IRT)

ارزش بازار $ 10.83K$ 10.83K $ 10.83K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.83K$ 10.83K $ 10.83K سرمایه در گردش 999.98M 999.98M 999.98M عرضه کل 999,982,507.518538 999,982,507.518538 999,982,507.518538

ارزش بازار فعلی International Rebuilding Trust برابر است با $ 10.83K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش IRT برابر است با 999.98M، و عرضه کل آن 999982507.518538 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.83K است.