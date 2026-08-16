قیمت امروز International Business Machines xStock

قیمت لحظه‌ ای International Business Machines xStock (IBMX) در حال حاضر برابر با $ 229.75 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.70% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IBMX به USD برابر با $ 229.75 برای هر IBMX می‌ باشد.

توکن International Business Machines xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 985,968 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.29K IBMX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IBMX در بازه‌ ای بین $ 229.74 (حداقل) و $ 231.38 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 340.56 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 201.03 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IBMX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 168.86 رسیده است.

اطلاعات بازار International Business Machines xStock (IBMX)

ارزش بازار $ 985.97K$ 985.97K $ 985.97K حجم (24 ساعته) $ 168.86$ 168.86 $ 168.86 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 73.39M$ 73.39M $ 73.39M سرمایه در گردش 4.29K 4.29K 4.29K عرضه کل 319,434.4885567222 319,434.4885567222 319,434.4885567222

ارزش بازار فعلی International Business Machines xStock برابر است با $ 985.97K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 168.86. عرضه در گردش IBMX برابر است با 4.29K، و عرضه کل آن 319434.4885567222 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 73.39M است.