Infinitar Governance TokenIGT چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Infinitar Governance Token (IGT) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Infinitar Governance Token (USD)

ارزش Infinitar Governance Token (IGT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Infinitar Governance Token (IGT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Infinitar Governance Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Infinitar Governance Token را بررسی کنید!

IGT به ارزهای محلی

توکنومیکس Infinitar Governance Token (IGT)

درک، توکنومیکس Infinitar Governance Token (IGT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده IGT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Infinitar Governance Token (IGT) امروز Infinitar Governance Token (IGT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای IGT به واحد USD برابر است با 0.00282525 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی IGT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00282525 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی IGT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Infinitar Governance Token چقدر است؟ ارزش بازار IGT برابر است با $ 1.32M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش IGT چقدر است؟ عرضه در گردش IGT برابر است با 468.53M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت IGT چقدر بوده است؟ IGT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.680328 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت IGT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ IGT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00224626 USD رسید. حجم معاملات IGT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای IGT برابر است با -- USD . آیا IGT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد IGT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت IGT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Infinitar Governance Token (IGT)