قیمت لحظه‌ ای IncogniFi امروز برابر است با 0.0154601 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت INFI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت INFI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره INFI

اطلاعات قیمت INFI

وایت‌ پیپر INFI

وب‌سایت رسمی INFI

توکنومیکس INFI

پیش‌بینی قیمت INFI

لوگو IncogniFi

قیمت IncogniFi (INFI)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 INFI به USD:

$0.0154601
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای IncogniFi (INFI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:11:30 (UTC+8)

اطلاعات قیمت IncogniFi (INFI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0
$ 0.04518864
$ 0.01540281
--

--

0.00%

0.00%

قیمت لحظه‌ ای IncogniFi (INFI) برابر است با $0.0154601. در 24 ساعت گذشته، INFI در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته INFI برابر با $ 0.04518864 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.01540281 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، INFI در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار IncogniFi (INFI)

$ 13.91K
$ 13.91K$ 13.91K

--
----

$ 15.46K
$ 15.46K$ 15.46K

900.00K
900.00K 900.00K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

ارزش بازار فعلی IncogniFi برابر است با $ 13.91K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش INFI برابر است با 900.00K، و عرضه کل آن 1000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.46K است.

تاریخچه قیمت IncogniFi (INFI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت IncogniFi به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت IncogniFi به USD به میزان $ 0.0000000000 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت IncogniFi به USD به میزان $ -0.0033597379 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت IncogniFi به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ 0.00000000000.00%
60 روز$ -0.0033597379-21.73%
90 روز$ 0--

IncogniFiINFI چیست

As highlighted by Vitalik in a recent article, privacy is simulteanously one of Crypto's most important features, as well as one of its most prominent existential threats. Over the last few years, while providers of privacy tools have gained negative media attention (i.e. Tornado Cash), the importance of safeguarding privacy in a Web3 environment has been highlighted by several high profile kidnapping and robbery cases of wealthy Crypto individuals. Moreover, the rise of bots and copytraders have increased the need for users to be able to transact privately, without anyone following their every move.

As such, while private transactions can be abused by malicious actors and people looking to use cryptocurrency to hide the source of their funds, privacy should be a right and people should not be forced to share their balances, transactions or online movement. This view has been shared by many prominent figure in the Ethereum ecosystem, most importantly by earlier mentioned developer Vitalik Buterin, who is a renowned supporter of dApps such as Railgun and Tornado Cash.

While the importance of privacy in Web3 is thus generally agreed upon, the offering of privacy tools remains fragmented. As described in the next chapter, IncogniFi aims to change that, by creating a one-stop-shop privacy hub for browsing, communicating, transacting and storing crypto in a private way.

IncogniFi is an advanced privacy ecosystem, comprising a fully private, anonymous and secure VPN Browser, a Private W2W Communication Tool, a Password & Key Manager, a Non-Custodial Wallet and a Privacy Dex.

Ecosystem Products

  • VPN Browser
  • W2W Private Messenger
  • Password & Key Manager
  • Non-Custodial Wallet
  • Privacy Dex

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد.

پیش‌ بینی قیمت IncogniFi (USD)

ارزش IncogniFi (INFI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از IncogniFi (INFI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت IncogniFi را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت IncogniFi را بررسی کنید!

INFI به ارزهای محلی

توکنومیکس IncogniFi (INFI)

درک، توکنومیکس IncogniFi (INFI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده INFI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره IncogniFi (INFI)

امروز IncogniFi (INFI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای INFI به واحد USD برابر است با 0.0154601 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی INFI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی INFI نسبت به USD برابر است با $ 0.0154601. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار IncogniFi چقدر است؟
ارزش بازار INFI برابر است با $ 13.91K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش INFI چقدر است؟
عرضه در گردش INFI برابر است با 900.00K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت INFI چقدر بوده است؟
INFI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04518864 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت INFI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
INFI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01540281 USD رسید.
حجم معاملات INFI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای INFI برابر است با -- USD.
آیا INFI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد INFI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت INFI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:11:30 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

