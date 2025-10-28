INC Reward ServiceIRS چیست

INC Reward Service (IRS) is a deflationary token in the Pulseium ecosystem with an Auto-LP mechanism which rewards holders and liquidity providers with INC (the PulseX farm reward token) while burning supply and increasing burned liquidity from trading fees. Liquidity providers may farm with their LP tokens in our non-custodial layered liquid staking farms to earn IRS. The ecosystem is tied directly to PulseChain core tokens via liquidity while rewarding the holders and LP's with PulseChain core tokens.

منبع INC Reward Service (IRS) وب سایت رسمی

IRS به ارزهای محلی

توکنومیکس INC Reward Service (IRS)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره INC Reward Service (IRS) امروز INC Reward Service (IRS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای IRS به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی IRS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی IRS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار INC Reward Service چقدر است؟ ارزش بازار IRS برابر است با $ 799.05K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش IRS چقدر است؟ عرضه در گردش IRS برابر است با 1.56T USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت IRS چقدر بوده است؟ IRS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت IRS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ IRS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات IRS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای IRS برابر است با -- USD . آیا IRS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد IRS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت IRS مراجعه کنید.

