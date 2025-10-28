in real life coinIRLCOIN چیست

The popular phrase "IRL" meaning "in real life", has been increasingly viral. There is a new trend of people drawing their coins and charts on paper, and saying they're trading "IRL". We tokenized one of these viral drawings, and have formed a community that is encouraging young crypto traders to get outside and do things in real life, while also allowing them to hold the social stock of the popular phrase "IRL".

منبع in real life coin (IRLCOIN) وب سایت رسمی

IRLCOIN به ارزهای محلی

توکنومیکس in real life coin (IRLCOIN)

درک، توکنومیکس in real life coin (IRLCOIN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده IRLCOIN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره in real life coin (IRLCOIN) امروز in real life coin (IRLCOIN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای IRLCOIN به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی IRLCOIN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی IRLCOIN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار in real life coin چقدر است؟ ارزش بازار IRLCOIN برابر است با $ 343.12K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش IRLCOIN چقدر است؟ عرضه در گردش IRLCOIN برابر است با 999.89M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت IRLCOIN چقدر بوده است؟ IRLCOIN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00322377 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت IRLCOIN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ IRLCOIN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات IRLCOIN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای IRLCOIN برابر است با -- USD . آیا IRLCOIN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد IRLCOIN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت IRLCOIN مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به in real life coin (IRLCOIN)