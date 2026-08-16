قیمت امروز Illusion of Life

قیمت لحظه‌ ای Illusion of Life (SPARK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.87% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SPARK به USD برابر با $ 0 برای هر SPARK می‌ باشد.

توکن Illusion of Life در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 122,850 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.57M SPARK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SPARK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.064331 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SPARK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -12.37% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 24.87K رسیده است.

اطلاعات بازار Illusion of Life (SPARK)

ارزش بازار $ 122.85K$ 122.85K $ 122.85K حجم (24 ساعته) $ 24.87K$ 24.87K $ 24.87K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 122.85K$ 122.85K $ 122.85K سرمایه در گردش 999.57M 999.57M 999.57M عرضه کل 999,573,953.015136 999,573,953.015136 999,573,953.015136

ارزش بازار فعلی Illusion of Life برابر است با $ 122.85K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 24.87K. عرضه در گردش SPARK برابر است با 999.57M، و عرضه کل آن 999573953.015136 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 122.85K است.