قیمت امروز Ignition Staked FOGO

قیمت لحظه‌ ای Ignition Staked FOGO (IFOGO) در حال حاضر برابر با $ 0.00961208 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.40% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IFOGO به USD برابر با $ 0.00961208 برای هر IFOGO می‌ باشد.

توکن Ignition Staked FOGO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,250,834 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 130.16M IFOGO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IFOGO در بازه‌ ای بین $ 0.00938376 (حداقل) و $ 0.00975714 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02720128 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00867413 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IFOGO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -2.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.60K رسیده است.

اطلاعات بازار Ignition Staked FOGO (IFOGO)

ارزش بازار $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M حجم (24 ساعته) $ 1.60K$ 1.60K $ 1.60K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M سرمایه در گردش 130.16M 130.16M 130.16M عرضه کل 130,162,024.6414631 130,162,024.6414631 130,162,024.6414631

ارزش بازار فعلی Ignition Staked FOGO برابر است با $ 1.25M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.60K. عرضه در گردش IFOGO برابر است با 130.16M، و عرضه کل آن 130162024.6414631 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.25M است.