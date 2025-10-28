IdeaologyIDEA چیست

Ideaology is a blockchain project that strives to connect three types of users on one unique business network platform. Innovators, developers and investors connected in one platform create our ecosystem which covers four steps from idea to crowdfunding. Combined with Ideaology(IDEA) coin platform receives great benefits as possibility to have the lowest fees that currently exist online and perfect crowdfunding method. Ideaology (IDEA) token Ideaology is erc-20, hybrid utility/payment token. Token has three main purposes on ActiveIdea platform: 1. Optional payment gateway 2. Hold on Ideaology personal wallet and achieve benefits for up to 50% discount on fees and crowdfunding voting right 3. All investments on ActiveIdea crowdfunding will be made with IDEA token Every ActiveIdea user will have a personal wallet connected with his profile which will be available also as a mobile app (IOS and Android).

منبع Ideaology (IDEA) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Ideaology (USD)

IDEA به ارزهای محلی

توکنومیکس Ideaology (IDEA)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Ideaology (IDEA) امروز Ideaology (IDEA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای IDEA به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی IDEA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی IDEA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Ideaology چقدر است؟ ارزش بازار IDEA برابر است با $ 12.35K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش IDEA چقدر است؟ عرضه در گردش IDEA برابر است با 500.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت IDEA چقدر بوده است؟ IDEA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.963831 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت IDEA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ IDEA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات IDEA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای IDEA برابر است با -- USD . آیا IDEA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد IDEA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت IDEA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Ideaology (IDEA)