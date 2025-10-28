IdeaFoundry Subsidies AgentSUBS چیست

A meta-agent meme designed to ensure no person is left behind due to lack of capital. It is the first Agent launched on the IdeaFoundry Launchpad. This IdeaFoundry Subsidies Agent ($SUBS) supports the next wave of global progress by subsidizing qualified token launches on the IdeaFoundry Launchpad, helping anyone get uplifted and engage with the global economy. It embodies the true original purpose of cryptocurrency: open access, empowerment, and global economic participation.

توکنومیکس IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

درک، توکنومیکس IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SUBS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) امروز IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SUBS به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SUBS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SUBS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار IdeaFoundry Subsidies Agent چقدر است؟ ارزش بازار SUBS برابر است با $ 12.49K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SUBS چقدر است؟ عرضه در گردش SUBS برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SUBS چقدر بوده است؟ SUBS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SUBS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SUBS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات SUBS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SUBS برابر است با -- USD . آیا SUBS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SUBS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SUBS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)