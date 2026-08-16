قیمت امروز Ibiza Final Boss

قیمت لحظه‌ ای Ibiza Final Boss (BOSS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BOSS به USD برابر با $ 0 برای هر BOSS می‌ باشد.

توکن Ibiza Final Boss در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 95,917 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 930.27M BOSS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BOSS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.217811 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BOSS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -0.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.23 رسیده است.

اطلاعات بازار Ibiza Final Boss (BOSS)

ارزش بازار $ 95.92K$ 95.92K $ 95.92K حجم (24 ساعته) $ 3.23$ 3.23 $ 3.23 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 95.92K$ 95.92K $ 95.92K سرمایه در گردش 930.27M 930.27M 930.27M عرضه کل 930,265,195.410035 930,265,195.410035 930,265,195.410035

ارزش بازار فعلی Ibiza Final Boss برابر است با $ 95.92K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.23. عرضه در گردش BOSS برابر است با 930.27M، و عرضه کل آن 930265195.410035 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 95.92K است.