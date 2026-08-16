قیمت امروز I AM OUT

قیمت لحظه‌ ای I AM OUT (IMOUT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 47.68% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IMOUT به USD برابر با $ 0 برای هر IMOUT می‌ باشد.

توکن I AM OUT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 30,901 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.93M IMOUT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IMOUT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0022521 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IMOUT طی یک ساعت گذشته به میزان +2.65% و در هفت روز اخیر به میزان -46.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار I AM OUT (IMOUT)

ارزش بازار $ 30.90K$ 30.90K $ 30.90K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 30.90K$ 30.90K $ 30.90K سرمایه در گردش 999.93M 999.93M 999.93M عرضه کل 999,934,639.47962 999,934,639.47962 999,934,639.47962

ارزش بازار فعلی I AM OUT برابر است با $ 30.90K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش IMOUT برابر است با 999.93M، و عرضه کل آن 999934639.47962 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 30.90K است.