قیمت لحظه‌ ای Hypha Staked AVAX امروز برابر است با 35.09 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت STAVAX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت STAVAX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Hypha Staked AVAX (STAVAX)

قیمت لحظه‌ ای 1 STAVAX به USD:

$35.09
$35.09$35.09
-0.80%1D
نمودار قیمت لحظه ای Hypha Staked AVAX (STAVAX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:55:17 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Hypha Staked AVAX (STAVAX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 33.88
$ 33.88$ 33.88
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 35.59
$ 35.59$ 35.59
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 33.88
$ 33.88$ 33.88

$ 35.59
$ 35.59$ 35.59

$ 67.01
$ 67.01$ 67.01

$ 16.44
$ 16.44$ 16.44

+1.28%

-0.86%

+9.23%

+9.23%

قیمت لحظه‌ ای Hypha Staked AVAX (STAVAX) برابر است با $35.09. در 24 ساعت گذشته، STAVAX در بازه قیمتی حداقل $ 33.88 تا حداکثر $ 35.59 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته STAVAX برابر با $ 67.01 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 16.44 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، STAVAX در یک ساعت گذشته +1.28%، در 24 ساعت گذشته -0.86% و در 7 روز گذشته +9.23% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Hypha Staked AVAX (STAVAX)

$ 30.13M
$ 30.13M$ 30.13M

--
----

$ 30.13M
$ 30.13M$ 30.13M

858.75K
858.75K 858.75K

858,748.461585617
858,748.461585617 858,748.461585617

ارزش بازار فعلی Hypha Staked AVAX برابر است با $ 30.13M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش STAVAX برابر است با 858.75K، و عرضه کل آن 858748.461585617 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 30.13M است.

تاریخچه قیمت Hypha Staked AVAX (STAVAX) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Hypha Staked AVAX به USD به میزان $ -0.30500642191518 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Hypha Staked AVAX به USD به میزان $ +9.6495534960 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Hypha Staked AVAX به USD به میزان $ +15.0320121050 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Hypha Staked AVAX به USD به میزان $ +14.417876568544017 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.30500642191518-0.86%
30 روز$ +9.6495534960+27.50%
60 روز$ +15.0320121050+42.84%
90 روز$ +14.417876568544017+69.75%

Hypha Staked AVAXSTAVAX چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Hypha Staked AVAX (STAVAX)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Hypha Staked AVAX (USD)

ارزش Hypha Staked AVAX (STAVAX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Hypha Staked AVAX (STAVAX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Hypha Staked AVAX را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Hypha Staked AVAX را بررسی کنید!

STAVAX به ارزهای محلی

توکنومیکس Hypha Staked AVAX (STAVAX)

درک، توکنومیکس Hypha Staked AVAX (STAVAX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STAVAX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Hypha Staked AVAX (STAVAX)

امروز Hypha Staked AVAX (STAVAX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای STAVAX به واحد USD برابر است با 35.09 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی STAVAX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی STAVAX نسبت به USD برابر است با $ 35.09. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Hypha Staked AVAX چقدر است؟
ارزش بازار STAVAX برابر است با $ 30.13M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش STAVAX چقدر است؟
عرضه در گردش STAVAX برابر است با 858.75K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت STAVAX چقدر بوده است؟
STAVAX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 67.01 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت STAVAX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
STAVAX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 16.44 USD رسید.
حجم معاملات STAVAX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STAVAX برابر است با -- USD.
آیا STAVAX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد STAVAX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STAVAX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:55:17 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Hypha Staked AVAX (STAVAX)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.