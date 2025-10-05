Hypha Staked AVAXSTAVAX چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Hypha Staked AVAX (STAVAX) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Hypha Staked AVAX (USD)

ارزش Hypha Staked AVAX (STAVAX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Hypha Staked AVAX (STAVAX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Hypha Staked AVAX را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Hypha Staked AVAX را بررسی کنید!

STAVAX به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

توکنومیکس Hypha Staked AVAX (STAVAX)

درک، توکنومیکس Hypha Staked AVAX (STAVAX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STAVAX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Hypha Staked AVAX (STAVAX) امروز Hypha Staked AVAX (STAVAX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای STAVAX به واحد USD برابر است با 35.09 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی STAVAX نسبت به USD چقدر است؟ $ 35.09 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی STAVAX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Hypha Staked AVAX چقدر است؟ ارزش بازار STAVAX برابر است با $ 30.13M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش STAVAX چقدر است؟ عرضه در گردش STAVAX برابر است با 858.75K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت STAVAX چقدر بوده است؟ STAVAX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 67.01 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت STAVAX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ STAVAX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 16.44 USD رسید. حجم معاملات STAVAX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STAVAX برابر است با -- USD . آیا STAVAX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد STAVAX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STAVAX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Hypha Staked AVAX (STAVAX)