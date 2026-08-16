قیمت امروز Hylo Staked SOL

قیمت لحظه‌ ای Hylo Staked SOL (HYLOSOL) در حال حاضر برابر با $ 80.7 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HYLOSOL به USD برابر با $ 80.7 برای هر HYLOSOL می‌ باشد.

توکن Hylo Staked SOL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,109,109 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 174.86K HYLOSOL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HYLOSOL در بازه‌ ای بین $ 80.22 (حداقل) و $ 80.97 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 109,632 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HYLOSOL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.20% و در هفت روز اخیر به میزان -0.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 17.10K رسیده است.

اطلاعات بازار Hylo Staked SOL (HYLOSOL)

ارزش بازار $ 14.11M$ 14.11M $ 14.11M حجم (24 ساعته) $ 17.10K$ 17.10K $ 17.10K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.11M$ 14.11M $ 14.11M سرمایه در گردش 174.86K 174.86K 174.86K عرضه کل 174,859.802098885 174,859.802098885 174,859.802098885

ارزش بازار فعلی Hylo Staked SOL برابر است با $ 14.11M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 17.10K. عرضه در گردش HYLOSOL برابر است با 174.86K، و عرضه کل آن 174859.802098885 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.11M است.