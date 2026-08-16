قیمت امروز Hylo Leveraged SOL

قیمت لحظه‌ ای Hylo Leveraged SOL (XSOL) در حال حاضر برابر با $ 0.02928531 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.99% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XSOL به USD برابر با $ 0.02928531 برای هر XSOL می‌ باشد.

توکن Hylo Leveraged SOL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,281,350 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 180.36M XSOL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XSOL در بازه‌ ای بین $ 0.02856356 (حداقل) و $ 0.02925242 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.08 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01485653 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XSOL طی یک ساعت گذشته به میزان +1.07% و در هفت روز اخیر به میزان -3.64% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 36.17K رسیده است.

اطلاعات بازار Hylo Leveraged SOL (XSOL)

ارزش بازار $ 5.28M$ 5.28M $ 5.28M حجم (24 ساعته) $ 36.17K$ 36.17K $ 36.17K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.28M$ 5.28M $ 5.28M سرمایه در گردش 180.36M 180.36M 180.36M عرضه کل 180,359,139.494168 180,359,139.494168 180,359,139.494168

ارزش بازار فعلی Hylo Leveraged SOL برابر است با $ 5.28M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 36.17K. عرضه در گردش XSOL برابر است با 180.36M، و عرضه کل آن 180359139.494168 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.28M است.