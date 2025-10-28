hushrHUSHR چیست

Hushr is an all-in-one on-chain encryption app, powered by AI and built directly on the blockchain. Every chat, post, and crypto transfer happens entirely on-chain. No central servers. No backdoors. No metadata harvesting or surveillance infrastructure. Just pure, encrypted communication executed wallet to wallet. Real-time encryption, powered by adaptive AI, ensures that messages stay private, persistent, and tamper-proof. From private chats to public forums, NFT-holder broadcasts, stealth token transfers, and secure DAO inboxes, Hushr delivers a fully integrated experience with zero reliance on Web2 systems. In-chat smart contract triggers and agent-native interactions make Hushr more than a messenger. It's a programmable communications layer that gives users and communities new ways to coordinate, govern, and transact—without needing to trust any platform, team, or intermediary.

ارزش hushr (HUSHR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از hushr (HUSHR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت hushr را بررسی کنید.

درک، توکنومیکس hushr (HUSHR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HUSHR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره hushr (HUSHR) امروز hushr (HUSHR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HUSHR به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HUSHR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HUSHR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار hushr چقدر است؟ ارزش بازار HUSHR برابر است با $ 11.16K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HUSHR چقدر است؟ عرضه در گردش HUSHR برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HUSHR چقدر بوده است؟ HUSHR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04141756 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HUSHR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HUSHR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات HUSHR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HUSHR برابر است با -- USD . آیا HUSHR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HUSHR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HUSHR مراجعه کنید.

