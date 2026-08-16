قیمت امروز Hubra staked SOL

قیمت لحظه‌ ای Hubra staked SOL (RASOL) در حال حاضر برابر با $ 86.17 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RASOL به USD برابر با $ 86.17 برای هر RASOL می‌ باشد.

توکن Hubra staked SOL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 677,257 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.28K RASOL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RASOL در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 312.07 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 75.48 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RASOL طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 316.59 رسیده است.

اطلاعات بازار Hubra staked SOL (RASOL)

ارزش بازار $ 677.26K$ 677.26K $ 677.26K حجم (24 ساعته) $ 316.59$ 316.59 $ 316.59 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 677.26K$ 677.26K $ 677.26K سرمایه در گردش 8.28K 8.28K 8.28K عرضه کل 8,280.812643476 8,280.812643476 8,280.812643476

ارزش بازار فعلی Hubra staked SOL برابر است با $ 677.26K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 316.59. عرضه در گردش RASOL برابر است با 8.28K، و عرضه کل آن 8280.812643476 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 677.26K است.