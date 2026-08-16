قیمت امروز HUA HUA

قیمت لحظه‌ ای HUA HUA (HUAHUA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.47% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HUAHUA به USD برابر با $ 0 برای هر HUAHUA می‌ باشد.

توکن HUA HUA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 62,032 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 988.90M HUAHUA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HUAHUA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01309342 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HUAHUA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -6.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار HUA HUA (HUAHUA)

ارزش بازار $ 62.03K$ 62.03K $ 62.03K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 62.03K$ 62.03K $ 62.03K سرمایه در گردش 988.90M 988.90M 988.90M عرضه کل 988,896,378.634089 988,896,378.634089 988,896,378.634089

ارزش بازار فعلی HUA HUA برابر است با $ 62.03K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HUAHUA برابر است با 988.90M، و عرضه کل آن 988896378.634089 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 62.03K است.