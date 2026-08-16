قیمت امروز Houdini Swap

قیمت لحظه‌ ای Houdini Swap (LOCK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 11.81% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LOCK به USD برابر با $ 0 برای هر LOCK می‌ باشد.

توکن Houdini Swap در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,244.24 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 49.80M LOCK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LOCK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.3 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LOCK طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -12.66% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 59.02 رسیده است.

اطلاعات بازار Houdini Swap (LOCK)

ارزش بازار $ 19.24K$ 19.24K $ 19.24K حجم (24 ساعته) $ 59.02$ 59.02 $ 59.02 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.24K$ 19.24K $ 19.24K سرمایه در گردش 49.80M 49.80M 49.80M عرضه کل 49,798,991.20275994 49,798,991.20275994 49,798,991.20275994

ارزش بازار فعلی Houdini Swap برابر است با $ 19.24K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 59.02. عرضه در گردش LOCK برابر است با 49.80M، و عرضه کل آن 49798991.20275994 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.24K است.