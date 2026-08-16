قیمت امروز horse in an air vent

قیمت لحظه‌ ای horse in an air vent (HORSE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HORSE به USD برابر با $ 0 برای هر HORSE می‌ باشد.

توکن horse in an air vent در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 27,830 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 993.86M HORSE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HORSE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HORSE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.10% و در هفت روز اخیر به میزان +3.85% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار horse in an air vent (HORSE)

ارزش بازار $ 27.83K$ 27.83K $ 27.83K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 27.83K$ 27.83K $ 27.83K سرمایه در گردش 993.86M 993.86M 993.86M عرضه کل 993,864,360.481893 993,864,360.481893 993,864,360.481893

ارزش بازار فعلی horse in an air vent برابر است با $ 27.83K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HORSE برابر است با 993.86M، و عرضه کل آن 993864360.481893 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27.83K است.