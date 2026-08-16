قیمت امروز hop cat

قیمت لحظه‌ ای hop cat (HOP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HOP به USD برابر با $ 0 برای هر HOP می‌ باشد.

توکن hop cat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,516.22 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.44M HOP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HOP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00371814 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HOP طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +1.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار hop cat (HOP)

ارزش بازار $ 13.52K$ 13.52K $ 13.52K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.52K$ 13.52K $ 13.52K سرمایه در گردش 999.44M 999.44M 999.44M عرضه کل 999,438,181.504225 999,438,181.504225 999,438,181.504225

ارزش بازار فعلی hop cat برابر است با $ 13.52K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HOP برابر است با 999.44M، و عرضه کل آن 999438181.504225 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.52K است.