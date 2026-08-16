قیمت امروز HoodMarket

قیمت لحظه‌ ای HoodMarket (HM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 33.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HM به USD برابر با $ 0 برای هر HM می‌ باشد.

توکن HoodMarket در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 62,349 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B HM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HM طی یک ساعت گذشته به میزان -1.19% و در هفت روز اخیر به میزان +68.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار HoodMarket (HM)

ارزش بازار $ 62.35K$ 62.35K $ 62.35K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 62.35K$ 62.35K $ 62.35K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی HoodMarket برابر است با $ 62.35K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HM برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 62.35K است.