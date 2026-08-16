قیمت امروز HooderScan

قیمت لحظه‌ ای HooderScan (HOODER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.08% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HOODER به USD برابر با $ 0 برای هر HOODER می‌ باشد.

توکن HooderScan در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 34,661 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 750.00M HOODER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HOODER در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00221755 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HOODER طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -45.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار HooderScan (HOODER)

ارزش بازار $ 34.66K$ 34.66K $ 34.66K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 46.22K$ 46.22K $ 46.22K سرمایه در گردش 750.00M 750.00M 750.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی HooderScan برابر است با $ 34.66K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HOODER برابر است با 750.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 46.22K است.