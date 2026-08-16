قیمت امروز HoodDomains

قیمت لحظه‌ ای HoodDomains (HD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.74% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HD به USD برابر با $ 0 برای هر HD می‌ باشد.

توکن HoodDomains در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,334.89 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 899.26M HD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HD طی یک ساعت گذشته به میزان +2.58% و در هفت روز اخیر به میزان -33.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار HoodDomains (HD)

ارزش بازار $ 14.33K$ 14.33K $ 14.33K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.33K$ 14.33K $ 14.33K سرمایه در گردش 899.26M 899.26M 899.26M عرضه کل 899,262,811.1303537 899,262,811.1303537 899,262,811.1303537

ارزش بازار فعلی HoodDomains برابر است با $ 14.33K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HD برابر است با 899.26M، و عرضه کل آن 899262811.1303537 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.33K است.