قیمت امروز HOOD4663

قیمت لحظه‌ ای HOOD4663 (HOOD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 25.20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HOOD به USD برابر با $ 0 برای هر HOOD می‌ باشد.

توکن HOOD4663 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 39,116 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B HOOD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HOOD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HOOD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.78% و در هفت روز اخیر به میزان +234.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار HOOD4663 (HOOD)

ارزش بازار $ 39.12K$ 39.12K $ 39.12K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 39.12K$ 39.12K $ 39.12K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی HOOD4663 برابر است با $ 39.12K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HOOD برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 39.12K است.